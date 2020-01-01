Елена Синица В Прикамье 474 новых случая заражения COVID-19 За сутки от коронавируса умерли 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек проходят лечение в больницах, а 387 —на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 199 пациентов мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 68 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболели 59 человек, от 30 до 49 лет — 144 человека, 142 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 87 767.





Сейчас в краевых больницах находится 3601 человек. К аппаратам ИВЛ подключён 171.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 23,7%.





За эти же сутки выздоровели 455 человек, умерли — 28.

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