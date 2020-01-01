Елена Синица
В Прикамье 474 новых случая заражения COVID-19
За сутки от коронавируса умерли 28 человек
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек проходят лечение в больницах, а 387 —на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых инфицированных 199 пациентов мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 68 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболели 59 человек, от 30 до 49 лет — 144 человека, 142 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц определён.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 87 767.
Сейчас в краевых больницах находится 3601 человек. К аппаратам ИВЛ подключён 171.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 23,7%.
За эти же сутки выздоровели 455 человек, умерли — 28.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть