Елена Синица

В Прикамье 474 новых случая заражения COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 28 человек

Поделиться
коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 474 новых случая заражения COVID-19. Из новых заболевших 87 человек проходят лечение в больницах, а 387 —на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 199 пациентов мужского пола, 275 — женского. Также среди заболевших 68 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболели 59 человек, от 30 до 49 лет — 144 человека, 142 в возрасте 50–64 и 61 человек старше 65 лет. 

Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 87 767.

Сейчас в краевых больницах находится 3601 человек. К аппаратам ИВЛ подключён 171.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 23,7%.

За эти же сутки выздоровели 455 человек, умерли — 28.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться