В Мотовилихе с 1 сентября появится новая остановка общественного транспорта Остановочный пункт обустроен для удобства жителей Рабочего Посёлка Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В среду, 1 сентября, вводится в эксплуатацию автобусная остановка «Ул. Ивановская» на чётной стороне ул. Якова Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

При движении в направлении центра города здесь будут останавливаться автобусные маршруты №№16, 18, 24, 32, 36, 38, 77, 78.

В дептрансе горадминистрации пояснили, что новый остановочный пункт обустроен для удобства жителей микрорайона Рабочий Посёлок, которым ранее для посадки в общественный транспорт приходилось спускаться на ул. Уральскую.

Сейчас заканчиваются обустройство площадки и установка знаков.

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