Глава Перми продлил контракт с руководителем Индустриального района Полномочия Александра Иванова пролонгированы до 1 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин продлил контракт с руководителем Индустриального района Александром Ивановым до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Трудовое соглашение у районного главы истекло 30 августа.

Как напоминает издание, после избрания главой Перми Алексей Дёмкин продлевал контракты с большинством городских чиновников до конца третьего квартала 2021 года.

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