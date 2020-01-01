Контракт на проектирование Пермского театра оперы и балета расторгнут по соглашению сторон Суду остаётся урегулировать финансовые претензии сторон друг к другу Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

Проектировщик нового театра оперы и балета в Перми ГК «Строй-Эксперт» и Управление капитального строительства Пермского края в арбитражном суде пришли к соглашению по поводу расторжения контракта. Подрядчик согласился на процедуру после того, как краевое ведомство изменило предмет иска, отказавшись от причины расторжения — «в связи с нарушением сроков и некачественным выполнением работ». Об этом сообщает business-class.

Теперь суду остаётся урегулировать финансовые претензии сторон друг к другу.

Напомним, проектированием театра теперь занимаются компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича.

Договор с прежним проектировщиком — ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», выигравшим конкурс в 2019 году, — в марте этого года решено расторгнуть по инициативе краевых властей.

Услуги нового подрядчика, заявляли тогда в минстрое, сэкономят бюджету порядка 100 млн руб.





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