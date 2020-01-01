Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 23 «заразившихся» территории Лидируют Пермь, Лысьвенский и Октябрьский городские округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, лидерами по количеству заболевших COVID-19 жителей за минувшие сутки являются Пермь, Лысьвенский и Октябрьский городские округа — здесь выявлено 157, 66 и 34 новых случая соответственно.

Также коронавирус обнаружен в Березниках — 33 инфицированных, в Соликамском городском округе — 26, в Берёзовском муниципальном округе — 23, в Чердынском городском округе —21, в Чусовском — 20.

В Уинском муниципальном округе выявлено 17 заражённых, в Чайковском — 13, в Осинском городском округе — 11, в Кунгуре — девять, в Пермском муниципальном районе — восемь, в Горнозаводском городском округе и Кунгурском муниципальном районе — по семь, в Добрянском городском округе — шесть.

Кроме того, диагноз COVID-19 подтверждён у пяти жителей Губахи, трёх — Куединского муниципального округа, двух — Красновишерского городского округа. В Ординском муниципальном округе, Верещагинском, Краснокамском и Чернушинском городских округах — по одному заболевшему.

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