Елена Бардукова Общепит Пермского края освободят от уплаты НДС Новая льгота начнёт действовать с 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2022 года бизнес, работающий в сфере общественного питания, будет освобождён от уплаты НДС. Об этом на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Эдуард Соснин.

Причём данной льготой смогут воспользоваться не только кафе, бары и рестораны, но и предприятия, занимающиеся выездным обслуживанием. Получить льготу смогут компании, сумма дохода которых не превышает 2 млн руб. Также с 2024 года появится ещё одно условие — среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений сотрудников должен быть не ниже среднеотраслевой заработной платы в Пермском крае.

Ещё одна новая льгота для предприятий общественного питания с 2022 года — снижение с 30% до 15% страховых взносов, независимо от включения в реестр МСП.

«Если в остальных сферах деятельности такой мерой поддержки могут пользоваться только субъекты МСП, то в сфере общественного питания допускается применение этой льготы для компаний с численностью персонала свыше 250, но не более 1,5 тыс. человек», — объяснил Эдуард Соснин.

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