Мария Сыропятова Капремонт кровли и фасада здания минсельхоза в Перми обойдётся в 54 млн руб. Единственную заявку на участие в аукционе подала компания из Башкортостана Поделиться Поделиться Твитнуть

Бульвар Гагарина 10 / фото: domofoto.ru

Замена кровли и ремонт фасада административного здания на бульваре Гагарина, 10 обойдётся бюджету в 54,1 млн руб. Согласно протоколу по итогам аукциона на эти работы была подана только одна заявка от ООО «Строительная компания «Башрегионстрой» из Уфы. В результате финальная стоимость работ оказалась равна начальной и составила 54,1 млн руб.

Работы должны быть выполнены по проекту ООО «Пермпроектбюро». Подрядчик обязан завершить работы до 7 ноября 2022 года.

Согласно 2ГИС в здании на бульваре Гагарина, 10 размещаются подразделения и подведомственные учреждения краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства образования и науки, министерства социального развития, министерства туризма и молодёжной политики и агентства по делам юстиции и мировых судей. Кроме того, в этом же здании находится Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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