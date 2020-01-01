В Пермской городской думе появился новый депутат
Но в заседаниях думы он принять участие не сможет
Как стало известно «Новому компаньону», избирательная комиссия Перми передала освобождённый мандат партии ЛДПР Андрею Шилоносову, который в списках 2016 года значился как исполнительный директор ООО «Академия нструмента» и занимал второе место в муниципальной группе «Свердловская №11».
Сейчас Андрей Шилоносов является вице-президентом федерации водно-моторного спорта. И в составе списка ЛДПР баллотируется в Заксобрание. Он занимает вторую строчку в региональной группе «Свердловская №11».
Напомним, на последнем заседании Пермской городской думы 24 августа депутаты лишили Илью Лисняка мандата. Соответствующее заявление он внёс во время обсуждения повестки. Как пояснил сам депутат, решение связано со вступлением в партию «Справедливая Россия — За правду».
По закону избирательная комиссия в течение 14 дней обязана передать освобождённый мандат. При этом заседаний гордумы шестого созыва больше не будет, в сентябре состоятся новые выборы.
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