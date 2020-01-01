В Пермской городской думе появился новый депутат Но в заседаниях думы он принять участие не сможет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», избирательная комиссия Перми передала освобождённый мандат партии ЛДПР Андрею Шилоносову, который в списках 2016 года значился как исполнительный директор ООО «Академия нструмента» и занимал второе место в муниципальной группе «Свердловская №11».

Сейчас Андрей Шилоносов является вице-президентом федерации водно-моторного спорта. И в составе списка ЛДПР баллотируется в Заксобрание. Он занимает вторую строчку в региональной группе «Свердловская №11».

Напомним, на последнем заседании Пермской городской думы 24 августа депутаты лишили Илью Лисняка мандата. Соответствующее заявление он внёс во время обсуждения повестки. Как пояснил сам депутат, решение связано со вступлением в партию «Справедливая Россия — За правду».

По закону избирательная комиссия в течение 14 дней обязана передать освобождённый мандат. При этом заседаний гордумы шестого созыва больше не будет, в сентябре состоятся новые выборы.

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