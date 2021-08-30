Как взять кредит под залог автомобиля
Когда срочно необходимы деньги, некоторые занимают небольшие суммы у знакомых, договариваясь отдавать частями. Ситуация осложняется, когда срочно нужна большая сумма. В таком случае кредит под залог авто в банке является одним из лучших вариантов. Данный вид кредитования отличается минимальными требованиями к заёмщику и транспортному средству, предъявляемому в качестве залога.
Особенности кредитования
Для его оформления нужно собрать большое количество справок, подтверждающих место работы, доходы клиента, и другие документы. При автокредите выдаётся сумма на приобретение транспортного средства, которое потом остаётся в залоге. Сильными сторонами кредита под залог автомобиля является то, что клиенту не требуется предоставлять большое количество документов. При оформлении нужно иметь только паспорт.
Преимущества кредитования:
Условия кредитования
Для оформления кредита не нужно ехать в банк. Данная процедура проводится полностью в дистанционном формате и занимает минимальное количество времени.
Порядок оформления
Для того чтобы оформить кредит, необходимо предварительно рассчитать сумму ежемесячных платежей на удобном онлайн-калькуляторе. После этого следует заполнить заявку и отправить для рассмотрения, которое проводится в течение дня с момента подачи. После получения одобрения менеджер банка свяжется с клиентом и договорится о встрече. Представитель банка бесплатно привезёт карту и документы в удобное время и место. Сразу после получения карты можно будет пользоваться деньгами и снимать средства без комиссии.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
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