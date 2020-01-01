Анна Брюханова Пермь заняла восьмое место в рейтинге шаговой доступности школ и детских садов Данные по 15 крупнейшим городам России изучили специалисты 2ГИС Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К началу нового учебного года портал 2ГИС опубликовал рейтинг шаговой доступности школ и детских садов в 15 крупнейших городах России. Специалисты измеряли медианное расстояние от жилых домов до образовательных учреждений.

Согласно рейтингу быстрее всего до общеобразовательных учреждений добираются московские школьники — среднее расстояние составило 237 м. В топ-3 рейтинга также находятся Санкт-Петербург и Уфа с показателями в 244 м и 281 м соответственно. Пермь расположилась на восьмом месте — местным школьникам необходимо преодолеть в среднем 309 м. В конце списка — Воронеж, там медианное расстояние составляет 345 м.

Лидером рейтинга по детским садам стал Санкт-Петербург — среднее расстояние там равно 177 м. На втором месте разместилась Казань с показателем в 191 м, на третьем — Челябинск — 195 м. Пермь снова заняла восьмое место — медианное расстояние до детсадов здесь составило 217 м. Дальше всего детские сады находятся в Омске — местный показатель равен 275 м.

Специалисты 2ГИС также измерили путь до музыкальных школ. Ближе всего они расположены в Казани — среднее расстояние равно 674 м. На втором месте Москва — 903 м. Путь до музыкальных школ Перми, Самары и Уфы в среднем составляет 1,3 км в одну сторону.

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