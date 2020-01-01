Елена Синица За неделю от COVID-19 привились 63 тыс. жителей края Примерно половина из них закончили курс иммунизации Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За прошедшую неделю первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 32,7 тыс. жителей Прикамья. Ещё 31 тыс. завершили курс иммунизации, сообщили в пресс-службе краевого правительства.





С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 670,2 тыс. жителей. Из них 526,3 тыс. полностью завершили курс иммунизации.





Больше всего привитых в возрасте 60 лет и старше — 192,4 тыс. человек. В том числе 7 тыс. из них — за прошедшую неделю.





На сегодня первым компонентом также привиты 87,1 тыс. работников промпредприятий. Из представителей сферы образования прививку поставили 41,7 тыс. человек.





Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы 38,6 тыс. медработников, в том числе волонтёров.

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