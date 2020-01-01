Анна Брюханова Фасад особняка купца Жирнова в Перми восстановят за 1,2 млн руб. Поставщик определился с девятой попытки Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам электронного аукциона объект культурного наследия Пермского края «Особняк купца Жирнова с воротами» (ул. Пермская, 57), где сейчас располагается администрация Пермского района Перми, отреставрируют по максимальной стоимости. Работами займётся ООО «Проектно-строительная компания «Рестюнион». Цена контракта — 1,2 млн руб. Всего на участие в аукционе было подано две заявки, вторая — от ООО «Евразия-сервис». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен воссоздать лицевую поверхность кирпичной кладки и откосов, заменить водостоки, а также обустроить эвакуационный выход. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2021 года.

Поставщика капитального ремонта здания искали в течение семи месяцев с февраля текущего года. Однако на предыдущие восемь аукционов не заявился ни один участник.

Как сообщают в Госинспекции по охране объектов культурного наследия, дом по адресу ул. Пермская, 57 был построен в конце XIX века по проекту строительно-технического бюро Турчевича. Купеческий особняк представляет собой краснокирпичное здание с воротами во двор. В доме сохранились старинные лестницы и камины, есть подвальные помещения с готическими сводами и нишами.

В 1900 году дом приобрёл Дмитрий Жирнов — купец 2-й гильдии и старшина Пермской торговой биржи. При нём часть помещений особняка была приспособлена для нужд пароходной компании. Остальные комнаты сдавались.

До 1935 года здание занимали потребительские и кооперативные организации. Затем здесь разместили Пермское отделение НКВД. Сохранились свидетельства заключённых и жителей соседних домов, что в годы массовых репрессий подвалы с нишами использовались как тюрьма.

В 1959 году особняк отдали исполнительному комитету Ленинского района, а после, в 1993 году, — администрации Ленинского района, которая находится там до сих пор.

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