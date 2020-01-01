Елена Синица В регион поступило более 22 тыс.комплектов вакцины «Спутник V» За период иммунизации в Прикамье доставлено 853 739 комплектов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край доставлено 22 800 комплектов вакцины «Спутник V». В ближайшее время партия будет распределена между медорганизациями края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным регионального минздрава, с начала массовой вакцинации привиты 670,2 тыс. жителей Прикамья. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами порядка 526,3 тыс. человек.





В целом за период иммунизации в край поступило 853 739 комплектов вакцины. Из них 686 993 — «Спутник V», 107 156 — «Спутник Лайт», 50 960 — «ЭпиВакКорона», 8630 — «КовиВак».

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