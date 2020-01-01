Осень в Пермском крае начнётся с потепления до +25 градусов Улучшение погоды ожидается в День знаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Коллекция

В последние дни августа в Пермском крае будет преобладать сухая, но прохладная погода с ночными заморозками. С 1 сентября ожидается потепление, но начнутся дожди. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник и вторник дневная температура воздуха поднимется до +10... +16 градусов. По ночам возможны заморозки до -2. Дожди вероятны 31 августа.

В среду, 1 сентября, существенных осадков не ожидается, а днём воздух прогреется до +21 градуса.

В четверг потеплеет ещё больше — до +25. Возможны грозы.

В пятницу также прогнозируются дожди и грозы с дневной температурой до +15…+20 (на юго-востоке — до +25).

По предварительным прогнозам, в субботу в Пермском крае сохранится теплая погода, интенсивность осадков уменьшится. В воскресенье ожидается значительное похолодание.

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