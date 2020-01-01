Новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 29 территорий Пермского края Больше всего заболевших в Перми, Чайковском округе и Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки обнаружены в 29 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми (187). На втором месте — Чайковский округ (50). Третье место занимает Пермский район (32).

В пятёрку территорий с наибольшим числом заражённых за сутки также вошли Чусовской (31) и Лысьвенский (29) округа.

Всего в регионе за день заболели коронавирусом 470 человек, с начала пандемии — 86 821.

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