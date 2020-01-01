Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл ижевский «Зенит» Футболистам пермского клуба для этого хватило одного гола Поделиться Поделиться Твитнуть

«Амкар» провёл игру седьмого тура второго дивизиона ФНЛ в Ижевске. Матч получился упорным, и гости смогли забить только один мяч.

На 13 минуте это сделал Иван Маркелов. Успех позволил подопечным Рустема Хузина вплотную приблизиться к лидерам турнира в четвертой группе.

Очередной поединок красно-чёрные проведут вновь на выезде. Им предстоит 5 сентября сыграть с миасским «Торпедо».

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