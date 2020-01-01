Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Рубину» Пермская команда заняла второе место на предсезонном турнире в Тюмени Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

«Молот» в решающем матче турнира, посвящённого Дню образования Тюменской области, уступил хозяевам со счётом 0-4. Перед игрой оба клуба претендовали на победу в соревновании, но, как и на домашнем «Кубке Прикамья», подопечным Альберта Логинова досталось второе место.

Напомним, что в ходе матчей в Тюмени пермская команда обыграла «Омские крылья» и челябинский «Челмет».





«Молот» больше не будет проводить контрольные матчи и 6 сентября примет старт в чемпионате ВХЛ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.