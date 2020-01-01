Андрей Стрельцов
«Звезда» обыграла «Носту»
После двух поражений на выезде пермский клуб добился домашней победы
Футболисты «Звезды» в матче на своём поле обыграли одного из аутсайдеров четвёртой группы второго дивизиона ФНЛ новотроицкую «Носту». В первом тайме в ворота гостей был назначен пенальти.
Удар Александра Субботина с точки вратарь парировал, но пермский форвард сумел сыграть на добивании 1-0.
Во втором тайме пермяки так же забили один гол. За восемь минут до конца встречи отличился Вадим Конюхов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.