Андрей Стрельцов «Звезда» обыграла «Носту» После двух поражений на выезде пермский клуб добился домашней победы Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболисты «Звезды» в матче на своём поле обыграли одного из аутсайдеров четвёртой группы второго дивизиона ФНЛ новотроицкую «Носту». В первом тайме в ворота гостей был назначен пенальти.

Удар Александра Субботина с точки вратарь парировал, но пермский форвард сумел сыграть на добивании 1-0.

Во втором тайме пермяки так же забили один гол. За восемь минут до конца встречи отличился Вадим Конюхов.

В итоге победа пермской команды со счётом 2-0.





Теперь «Звезду» ждёт поединок на выезде против «Спартака» из г. Туймазы.

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