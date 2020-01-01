Елена Синица В Прикамье 470 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 29 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 470 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 86 821. В числе новых инфицированных 181 пациент мужского пола, 289 — женского. Также среди заболевших 76 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 43 человека, от 30 до 49 лет — 132 человека, 154 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определен.





В больницах региона сейчас находится 3442 человека, из которых 180 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 22,6%.





За эти же сутки выздоровело 472 человека, умерло — 29.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.