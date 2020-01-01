Елена Синица Краевое МЧС предупреждает о заморозках до -2° Осадков не ожидается Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Прикамье ночью 30 августа местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2º. Об этом сообщает краевое МЧС.

Кроме этого, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.





Ветер северо-западный, западный: ночью до 2–7 м/с, днём до 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +3°…+8º, в отдельных районах заморозки до -2º.





Днём воздух прогреется до +12°…17º, по югу местами до +22°.

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