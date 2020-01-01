Елена Синица Порядка 37% российских работодателей требуют ПЦР-тесты перед посещением корпоративов Меньше всего таких компаний в сфере услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщается в исследовании портала по поиску работы SuperJob, 37% работодателей уже ввели обязательные правила для посещения корпоративов. От работников требуется вакцинироваться от коронавируса или сдать ПЦР-тест.

В 16% компаний корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от коронавируса. Каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и тех, кто предоставил отрицательный результат недавнего ПЦР-теста.

В 37% компаний проводимые ими мероприятия могут посещать все работники, независимо от наличия у них антител к коронавирусу.

Компаний, не придающих значения COVID-статусу сотрудников в день офлайн-мероприятия, больше всего в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Справку о вакцинации или свежий ПЦР-тест на коронавирус чаще всего спрашивают на корпоративах в производственных компаниях (40%).

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