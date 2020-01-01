Елена Синица Случаи COVID-19 подтверждены в 25 территориях края Большинство из них в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 25 муниципалитетах.

В Перми зафиксировано 295 случаев заражения. В Чусовском городском округе заболело 32 жителя, в Чернушинском — 24, в Осинском — 23. В Чайковском 19 новых заболевших, в Очерском городском округе 14.





По восемь случаев подтверждено в Краснокамском городском и Бардымском муниципальном округах. Ещё по семь инфицированных в Соликамском округе и в Кунгуре, а в Еловском муниципальном округе — шесть.





По пять случаев в Гремячинском и Лысьвенском городских округах. По три заболевших в Березниковском и Кунгурском округах, по два — в Суксунском, Частинском и Горнозаводском.





В Добрянском, Ильинском, Верещагинском и Карагайском городских и муниципальных округах и в Большесосновском и Пермском районах выявлено по одному случаю заражения.

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