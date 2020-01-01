Андрей Стрельцов
Артём Забелин вернулся в «Парму»
Игрок и пермский баскетбольный клуб заключили соглашение на новый сезон
Центровой Артём Забелин, годом ранее уже выступавший в составе «Пармы», в новом сезоне вновь будет играть за пермскую команду.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», спортсмен уже прошёл медицинское обследование и поставил подпись под контрактом. При этом у игрока было приглашение участвовать в чемпионате Тайваня, но он предпочёл остаться в России и выступать за пермский клуб.
Забелину 33 года, его рост 215 см.
В прошлом сезоне он выступал за клуб Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда).
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