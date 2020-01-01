В Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19 Коронавирус обнаружен у 72 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19: 106 человек госпитализированы, 367 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За день выздоровели 502 пациента, скончались — 27.

В числе новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 286 — женского. Среди заболевших 72 ребенка, 75 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 154 — в возрасте от 30 до 49 лет, 114 — от 50 до 64 лет и 58 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 86 351.

В ковидных отделениях больниц проходят лечение 3624 пациента, 180 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 23,1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.