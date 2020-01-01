В Пермский край доставлено 18 тыс. комплектов «Спутника V» Всего за период иммунизации на территорию региона поступило уже более 830 тыс. комплектов вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край доставлено 18 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом сообщили в минздраве региона. В ближайшее время новая партия вакцины против коронавируса будет распределена между поликлиниками края.

Всего за период иммунизации на территорию Прикамья поступило уже 830 939 комплектов вакцины. Из них 664 тыс. — «Спутник V», 107 тыс. — «Спутник Лайт», 50,9 тыс. — «ЭпиВакКорона», 8,6 тыс. — «КовиВак».

С начала массовой вакцинации в регионе завершили курс иммунизации 524,3 тыс. человек.

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