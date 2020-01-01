Михаил Мишустин ознакомился с пермскими проектами развития городской среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и члены правительства РФ в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород ознакомились с рядом проектов, в ряду которых проект реконструкции пермской набережной. Программы развития городской среды на базе площадок «ДОМ.РФ» и «Архитекторы. РФ» были представлены в ходе выставки «Город и вода», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Также премьер-министр оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Напомним, что данный конкурс проводится с 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Победителями конкурса от Прикамья в этом году стали проекты «Шаховская набережная» (Лысьва) и «Усолье. Регенерация культуры» (Березники).

Ранее в число победителей конкурса Минстроя России по благоустройству исторических поселений и малых городов от Пермского края стали проекты «Чусовские атланты» (Чусовой), «Соляная верста» (Соликамск), «Солнечная мечта» (Губаха) и «О, берег» (Чайковский).

Напомним, в этом году на преобразование дворов, парков и скверов в Пермском крае всего направлено 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Всего в течение года планируется благоустроить 300 объектов, из них 206 дворов и 94 общественных территорий.

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