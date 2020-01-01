Елена Синица В Индустриальном районе Перми на сутки отключат холодную воду Это связано с проведением ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В эти выходные в Индустриальном районе Перми отключат холодное водоснабжение. Это связано с ремонтными работами на водопроводе по ул.Беляева. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так, 28 августа с 10:00 до 10:00 29 августа холодной воды не будет на ул. Комбайнеров, 36, 39, 41.





Перебои с водой будут на ул. Беляева, 9, 9а, 10, 12; ул. Теплогорской, 20, 22, 24 к. 5; ул. Комбайнеров, 43, 44; ул. Нефтяников, 1а, 3а; ул. Подводников, 101. Возможны перебои и в части Индустриального района, ограниченном улицами Комбайнеров, Рязанской, Мира и 1-й Андроновской.





Пониженное давление в системе холодного водоснабжения будет на ул. Карьерной 3-й, 22, 23, ул. Экскаваторной, ул. Карьерной 1-й, ул. Дивьинской, ул. Беляева, ул. Газосварщиков, ул. Энергетиков, ул. Конструкторской, ул. 1-й Гамовской, ул. 2-й Гамовской, ул. 1-й Андроновской, шоссе Космонавтов от 3-й Ипподромной до 3-й Верховой.

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