В Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19 Лечение на дому проходят 90% заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19: 44 человека госпитализированы, 429 — лечатся амбулаторно под наблюдением врачей. Выздоровели за день 470 пациентов, умерли — 30.

В числе новых инфицированных 187 пациентов мужского пола, 286 — женского. Среди заболевших 73 ребенка, 75 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 154 — в возрасте от 30 до 49 лет, 113 — от 50 до 64 лет и 58 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 85 871.

В ковидных отделениях больниц в настоящее время проходит лечение 3551 пациент, 173 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 20,9 %.

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