Елена Синица В выходные в Прикамье похолодает до +1 градуса Осадков не ожидается Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные дни в Прикамье ожидается прохладная погода, а температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Ночью в субботу, 28 августа, температура воздуха опустится до +6°…+11°, по северу, востоку и югу в низинах до +1°…+6°. Кроме этого, местами возможен туман. Днём воздух прогреется до +15°…+20°. При этом осадки не ожидаются.





В воскресенье, 29 августа, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, ночью местами туман. Ночью температура воздуха вновь опустится до +1°…+6°. В течение дня в регионе потеплеет до +15°…+20°.

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