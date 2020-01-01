В Пермский край поступило ещё 12,6 тыс. комплектов вакцины «ГамКовидВак» В ближайшее время вакцину распределят между поликлиниками Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В регион доставлена очередная партия препарата «Спутник V» («ГамКовидВак»), предназначенного для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в краевом минздраве.

В ближайшее время вакцину распределят между поликлиниками и частными медорганизациями, участвующими в иммунизации населения.

Всего за период вакцинации на территорию Пермского края поступило 812 939 комплектов вакцины. Из них более 646 тыс. — «Спутник V», 107 тыс. — «Спутник Лайт», 50,9 тыс. — «ЭпиВакКорона», 8,6 тыс. — «КовиВак».

По данным специалистов минздрава на 27 августа, полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 517,6 тыс. жителей Пермского края.

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