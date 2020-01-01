Олеся Максименко В Пермском крае чуть снизилось количество «инфицированных» территорий А в столице региона число заболевших жителей, напротив, увеличилось Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми за минувшие сутки поставлено 222 диагноза COVID-19. На втором месте по количеству заболевших в регионе — Верещагинский городской округ с 35 заражёнными. Третье место поделили Куединский муниципальный округ и Оханский городской округ: в обеих территориях по 27 инфицированных.

Также новые случаи коронавируса выявлены в Сивинском муниципальном округе, Ильинском городском округе и Пермском муниципальном районе — 22, 19 и 16 соответственно.

В Очёрском и Чернушинском городских округах зафиксировано по 12 новых заболевших, в Кунгуре и Осинском городском округе — по 11, в Краснокамском городском округе — девять, в Частинском муниципальном округе — восемь, в Бардымском муниципальном округе — семь.

По пять заражённых — в Березниках и Соликамском городском округе, по четыре — в Кишертском и Ординском муниципальных округах, трое — в Чердынском городском округе, по двое — в Чайковском, Большесосновском и Кунгурском муниципальных районах, Нытвенском и Чусовском городских округах, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах, по одному — в Добрянском городском округе и Кизеле.

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