Елена Бардукова В Перми начинается ремонт ул. Ленина Первый этап реконструкции — на участке от ул. Крисанова до Компроса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшее время в краевой столице начнётся реконструкция ул. Ленина. Начать планируется с участка между ул. Крисанова и Комсомольским проспектом, затем — от Компроса до ул. Парковой. Ремонт будет проведён в течение двух лет, сообщил во время прямого эфира в «ВКонтакте» мэр Перми Алексей Дёмкин.

По словам градоначальника, всю улицу планируется привести к единому профилю, как Комсомольский проспект. При этом на участке от ул. Парковой до Компроса будут произведены небольшие изменения в части организации дорожного движения.

«Например, изменится местоположение трамвайной остановка в микрорайоне Разгуляй. В настоящее время нет возможности её увеличить из-за конфигурации рельсов, поэтому она сместится ближе к Северной дамбе. Также запланировано небольшое удлинение дополнительной полосы перед перекрёстком с ул. Сибирской», — пояснил Алексей Дёмкин.

Более серьёзные изменения предполагаются в широкой части ул. Ленина — на участке от Компроса до ул. Гайдара. В частности, будут организованы дополнительные остановки: трамвайная — прямо напротив ЦУМа, две автобусные — около перекрёстка ул. Ленина с ул. Куйбышева.

На длинных кварталах — у Театра-Театра и участке между ул. Крисанова и ул. Плеханова — будут сделаны дополнительные пешеходные переходы.

Движение транспорта будет идти по двум полосам в каждом направлении с расширением до трёх полос перед перекрёстками.

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