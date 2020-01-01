На ул. Ленина в Перми появится разделительная полоса Также на центральной улице появятся новые остановки общественного транспорта и пешеходные переходы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Ленина, на участке от ул. Куйбышева до ул. Толмачёва, будет организована разделительная полоса. При этом параллельно краю проезжей части будет разрешена парковка, сообщил начальник дирекции дорожного движения Максим Кис «Эху Перми».

Движение транспорта будет идти по двум полосам в каждом направлении. На данный момент предусмотрено по три полосы, но по одной полосе занимает припаркованный транспорт, объясняет руководитель дирекции.

Также предусмотрена организация дополнительных остановок общественного транспорта, в частности, трамвайной прямо напротив ЦУМа и остановки около перекрёстка ул. Ленина с ул. Куйбышева.

Кроме того, по словам Максима Киса, на длинных кварталах — у Театра-Театра и участке между ул. Крисанова и ул. Плеханова — будут сделаны дополнительные пешеходные переходы.

Аукцион на выполнение работ будет объявлен в июле, реконструкцию ул. Ленина планируется начать уже в этом году.

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