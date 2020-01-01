Олеся Максименко
COVID-19: в Прикамье 475 новых заражённых
Общее количество заболевших превысило 85 тыс. человек
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе выявлено 475 новых случаев инфицирования COVID-19. В числе заболевших — 64 ребёнка и 209 жителей старше 50 лет.
417 пациентов проходят лечение амбулаторно, 58 пациентов находятся в больницах. За сутки умерли 28 человек.
Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого в регионе на данный момент составляет 20,6%.
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