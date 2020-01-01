Олеся Максименко COVID-19: в Прикамье 475 новых заражённых Общее количество заболевших превысило 85 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе выявлено 475 новых случаев инфицирования COVID-19. В числе заболевших — 64 ребёнка и 209 жителей старше 50 лет.

417 пациентов проходят лечение амбулаторно, 58 пациентов находятся в больницах. За сутки умерли 28 человек.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого в регионе на данный момент составляет 20,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.