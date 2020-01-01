Елена Синица Дмитрий Махонин: «Теплоэнерго» работает на уровне безубыточности» Регоператор по обращению с отходами больше не планирует расходовать средства краевого бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Теплоэнерго регоператор ТКО», vk.com/tkoperm

Регоператор по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» работает «на уровне безубыточности». Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на пленарном заседания краевого парламента, выступая с отчётом о деятельности правительства за 2020 год.

«Сейчас «мусорный» оператор работает на уровне безубыточности. Больше не будет «ходить» в бюджет, а думать, как возмещать деньги, которые бюджет выдал для ликвидации кассовых разрывов», — говорит Махонин.





Он также добавил, что в ближайшее время будут разыграны долгосрочные контракты на перевозку мусора.





«Необходимо снизить стоимость перевозки, поскольку я считаю, что в своё время она была экономически не обоснованной», — отметил губернатор.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в 2021 году «Теплоэнерго» планирует обойтись без краевых субсидий.





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