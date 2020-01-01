Елена Синица В 2021 году «Теплоэнерго» планирует обойтись без краевых субсидий В 2020 году краевые субсидии предприятию составили 1,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В среду, 14 апреля, в рамках комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края депутаты заслушали информацию о финансовом состоянии ПКГУП «Теплоэнерго» за 2019–2020 годы.

Как отметил первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Красников, в 2019 году дефицит «Теплоэнерго» составил 1,7 млрд руб. В то же время поступления составили 1,2 млрд руб. Из них 277,9 млн руб. — от физических лиц, а 955,7 млн руб. — от юридических. Расходы при этом превысили 2,9 млрд руб. Структура затрат, как отметил Красников, осталась традиционной. Наиболее значительной является транспортировка — 2,1 млрд руб., затем идёт захоронение — 391 млн руб. На биллинг и контейнеры потрачено 85 млн руб. и 84,47 млн руб. соответственно. Также 266,23 млн руб. заняла категория «прочие». Источником покрытия дефицита в 2019 году стала краевая субсидия в 1 млрд руб.

В 2020 году кассовый разрыв организации стал меньше — 1 млрд руб, поступления выросли до 2,1 млрд руб. (юрлица — 544,4 млн руб., физлица — 1,6 млрд руб.), оплата необходимых расходов составила чуть более 3 млрд руб. Дефицит вновь был покрыт субсидией, но на этот раз не только краевой, но и федеральной.

В целом в 2020 году общий объём субсидий составил 1,6 млрд руб. Эти средства были использованы для покрытия расходов в 2019–2020 годы, а также для приобретения контейнеров. Переходящий остаток на 2021 год составил 484,2 млн руб.

В результате «Теплоэнерго» показало положительный финансовый результат — 12,5 млн руб.

«Ключевой для нас станет финансовая модель 2021 года. Мы фактически за три года приведём экономику регионального оператора к безубыточности», — отметил Андрей Красников.

Согласно этой модели поступления прогнозируются в размере 2,7 млрд руб., расходы — 3,1 млрд руб. Соответственно, дефицит составит 394 млн руб.

«К субсидии в 2021 году региональный оператор обращаться не будет», — подметил замминистра.

Помимо этого, Красников представил информацию и по показателям работы за 2019–2021 годы. Фактическая масса ТКО в 2019 году составила 519,53 тыс. тонн, в 2020 — 547,48 тыс. тонн. Также, по данным на тот период времени, в крае имелось 19 полигонов и одна линия сортировки в Лобаново. При этом Андрей Красников добавил, что сейчас уже запущена ещё одна сортировочная линия в Краснокамске, третья начала работу в марте в Кудымкаре. В этом году ожидается запуск ещё двух линий сортировки.

По окончании доклада председатель комитета Елена Зырянова отметила, что организации необходимо развивать свои технологии.

«Тариф у нас растёт, что населением нашим не очень радостно воспринимается. Но почему мы не пытаемся менять какую-то транспортную схему, уплотнять мусор, сортировать его? Ничего не сказано про технологии, их совершенствование», — говорит Зырянова.

Она также обратила внимание на то, что эти меры однозначно могут привести к снижению затрат и снижению себестоимости тарифа на одного жителя. Однако, по её словам, «этот тренд вообще никак не представлен, как хоронили, так и будем хоронить, ничего вы тут нам не укажете».

Красников в свою очередь ответил, что предприятие будет заниматься сокращением издержек. В частности, в планах — ввести в эксплуатацию экотехнопарки, изменить логистику перевозок, масштабировать реализацию раздельного сбора мусора.

Крайний срок введения в эксплуатацию всех мощностей — 2024 год.

Кроме этого, Елена Зырянова подчеркнула, что необходимо утвердить тарифы на раздельный сбор мусора.

«Утвердите тарифы, вот ничего больше не делайте. Что вам, трудно это сделать?» — спросила она.

На что получила ответ, что у предприятия стоит задача до ноября решить вопрос.

Председатель Контрольно-счётной палаты Геннадий Тушнолобов отметил, что его «немножко порадовали» изменения в программе, но остались вопросы. В частности, по его словам, «тарифы они там не регулируют и не собираются пока, к сожалению». Помимо этого, он подметил, что с юридических лиц сбор очень маленький.

«Причём, когда мы стали искать контейнеры, мы нашли их у юридических лиц, которые через «Теплоэнерго» не работают. Контейнер получили и сказали спасибо, ничего не платят», — говорит Тушнолобов.

В конце Елена Зырянова отметила, что она видит положительную финансовую динамику и понимает, насколько это «сложная, глобальная тема». Также она добавила, что критику с их стороны стоит воспринимать «как сопереживание и соучастие».

В результате обсуждения данный вопрос был снят с контроля, в то время как контроль за вопросом о полном или частичном возврате средств, выделенных ПКГУП «Теплоэнерго» из краевого бюджета, продлён до 1 июля.

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