Анна Брюханова В Перми разыграли 17 автобусных маршрутов на сумму 89 млн руб. Срок выполнения работ октябрь-ноябрь 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Найдены перевозчики на 17 муниципальных маршрутов Перми. По итогам четырёх электронных аукционов на маршрутах остаются прежние подрядчики. На каждый конкурс поступило по одной заявке. Общая цена за четыре лота — 89 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

ООО «Дизель» продолжит обслуживать маршруты №№5, 7, 9, 12, 28, 29, 33, 38, 39, 41 и 54. C перевозчиком заключат контракты на 18,4 млн и 21,2 млн руб.

ООО «СитиБас» будет осуществлять пассажирские перевозки на автобусах №№30, 40, 47 и 56. Стоимость договора оценена в 36,2 млн руб.

ИП Иванов В. А. также продолжит обслуживать направления №62 и №63. Цена контракта составила 13,2 млн руб.

Согласно аукционной документации на направлениях будут курсировать автобусы с минимальным экологическим классом Евро-4 и сроком эксплуатации не более 5 лет. Транспортные средства будут оснащены системами видеонаблюдения, навигации, учёта пассажиропотока и информирования пассажиров. Внешнее оформление автобусов будет выполнено в едином стиле городского транспорта Перми.

Срок выполнения работ — октябрь-ноябрь 2021 года.

Напомним, что ООО «Дизель» также продлил контракт на осуществление перевозок по маршрутам №16 и №68.

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