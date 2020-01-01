Анна Брюханова Перевозками на маршрутах №16 и №68 займётся прежний подрядчик Исполнение работ рассчитано на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на автобусные маршруты №68 и №16 в Перми. Обслуживать направления будет ООО «Дизель». На участие в конкурсе была подана всего одна заявка. Таким образом, на маршрутах сохранился прежний перевозчик. Стоимость работ — 23,8 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации по маршруту №68 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Садовый» пустят 14 транспортных средств в будние дни и до девяти единиц в выходные и праздники. На маршрут №16 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Запруд» направят также 14 автобусов в будни и до 11 транспортных средств в выходные и праздничные дни.

Автобусы должны иметь экологический класс не менее Евро-4 и находиться в эксплуатации не более пяти лет. При этом 20% транспортных средств будут использовать в качестве топлива природный газ или электричество. В салоне автобуса будут размещены специальные табло для информирования пассажиров, сами автобусы оборудуют системами видеонаблюдения, навигационного контроля и аудиоинформирования пассажиров. Кондукторы будут обеспечены переносными валидаторами.

Исполнение работ рассчитано на два месяца — октябрь и ноябрь 2021 года.

Напомним, что сейчас в Пермском крае разыгрывают 142 межмуниципальных маршрута на общую сумму более 14 млрд руб. Итоги конкурсов подведут в сентябре 2021 года.

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