Анна Брюханова В Пермском крае разыграют 126 межмуниципальных автобусных маршрутов Общая цена за 30 лотов — 12,62 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье объявили 30 закупок на выполнение регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Заказчик — ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Всего разыграют 126 автобусных маршрутов, общая максимальная стоимость лотов составляет 12,62 млрд руб. Итоги по конкурсам подведут к концу сентября текущего года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Маршрутная сеть свяжет крупнейшие населённые пункты региона, включая Березники, Соликамск, Осу, Кизел, Краснокамск, Чусовой, Александровск и другие.

В техническом задании сказано, что максимальный срок эксплуатации каждого автобуса не должен превышать один год. Минимальный экологический класс — «Евро-5». Транспортное средство должно быть приспособлено для перевозки маломобильных групп населения. В салоне должны быть установлены системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также стационарные и переносные валидаторы и электронные информаторы (табло).

Срок обслуживания маршрутов — с декабря 2021 года по май 2027 года.

Напомним, что ранее были опубликованы закупки по 16 межмуниципальным маршрутам. Семь из них оценены в 1,49 млрд руб., остальные собраны в четыре лота, общая цена за которые составляет 67 млн руб.

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