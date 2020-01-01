Анна Брюханова В Пермском крае разыграют девять межмуниципальных автобусных маршрутов Максимальная цена за четыре лота — 67,25 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявило новые конкурсы на выполнение регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Девять маршрутов разделены на четыре лота: маршруты №186 и №221 оценены в 19,77 млн руб., №131 и №480 — в 13,67 млн руб., №324, №325 и №326 — в 14,88 млн руб., №226, №368 — в 18,93 млн руб. Срок подачи заявок — до 09:00 31 августа 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Маршрутная сеть соединит Кудымкар с с. Ошиб и п. Сергеево, а также деревнями Чинагорт, Мосино, Нижняя Волпа, Поносова, Ваганова, Визяй и Дёмина. В техническом задании сказано, что автобусы №131, №480, №324, №325 и №326 должны быть из малой категории транспортных средств. Транспортные средства средней категории будут распределены по маршрутам №186, №221, №226 и №368. Все автобусы должны быть оснащены системами кондиционирования и видеонаблюдения в салоне, а также спутниковой навигацией и стационарными и переносными валидаторами. Срок обслуживания маршрутов — с декабря 2021 года по май 2027 года.

Напомним, что ранее заказчик работ объявил конкурс на семь межмуниципальных маршрутов. Цена контракта — 1,49 млрд руб. Включённые в лот маршруты связывают Пермь и восемь населённых пунктов Прикамья.

















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