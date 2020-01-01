В Пермском крае разыграют семь межмуниципальных маршрутов на сумму в 1,49 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявил открытый конкурс на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на семи межмуниципальных маршрутах. Максимальная цена контракта — 1,49 млрд руб. Срок подачи заявок — до 9:00 27 августа 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен обеспечить перевозку пассажиров на автобусах требуемой вместимости в соответствии с установленным расписанием. В лот включены следующие межмуниципальные маршруты: №116 (Пермь—с. Старые Ляды), №117 (п. Сылва—Геологи—Пермь), №118 (Пермь—с. Троица), №153 (п. Дивья—Автовокзал Перми, через п. Полазна), №170 (Добрянка—Автовокзал Перми), №340 (Пермь—с. Хохловка) и №530 (Добрянка—Пермь).

Автобусы должны быть оснащены системами кондиционирования и видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, спутниковой навигацией, а также переносными и стационарными валидаторами. Срок эксплуатации транспортных средств должен быть не более одного года, а экологический класс — не менее Евро-5.

Срок выполнения работ — с сентября 2021 года по май 2027 года.

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