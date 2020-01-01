Двух пермских предпринимателей осудят за картельный сговор на 58 млн руб. Уголовное дело будет рассмотрено в Индустриальном районном суде Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Двух предпринимателей Перми осудят за картельный сговор. Обвиняемые, возглавляя конкурирующие фирмы, вступили в него в 2016–2019 годах с целью извлечения максимальной прибыли при участии в госзакупках. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Бизнесмены при проведении торгов на закупку товаров для нужд краевых больниц искусственно поддерживали высокую цену. В результате они смогли победить в 29 аукционах, заключив муниципальные контракты на общую сумму более 58 млн руб.

Уголовное дело будет рассмотрено в Индустриальном районном суде Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.