Олеся Максименко За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 30 муниципалитетов Прикамья Наибольшее количество заболевших — по-прежнему в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в краевой столице выявлено 123 случая инфицирования коронавирусом, 60 заболевших обнаружено в Чусовском городском округе, 47 — в Пермском муниципальном районе.

Также 27 заражённых выявлено Чернушинском городском округе, 25 — в Чердынском, по 18 диагнозов COVID-19 поставлено в Березниках и Добрянском городском округе, по 15 — в Кишертском муниципальном округе, Осинском и Соликамском городских округах.

13 заболевших — в Кудымкарском муниципальном округе, 12 — в Суксунском городском округе, 11 — в Юсьвинском муниципальном округе, 10 — в Лысьвенском городском округе.

В Еловском и Уинском муниципальных округах заразилось по восемь жителей, в Красновишерском городском округе и Кудымкаре — по семь, в Куединском муниципальном округе — шесть, в Кунгуре, Кочёвском и Ординском муниципальных округах — по четыре, в Кунгурском муниципальном районе, Октябрьском городском округе, Чайковском, Гайнском и Юрлинском муниципальных округах — по трое.

По одному заболевшему — в Берёзовском муниципальном округе, ЗАТО Звёздный и Краснокамском городском округе.

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