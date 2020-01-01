В Пермском крае выявлено 475 новых случаев заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончался 31 пациент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 475 новых случаев заражения COVID-19: 103 человека госпитализированы, 372 — лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Выздоровел за сутки 471 пациент, умер — 31.

В числе новых инфицированных 165 пациентов мужского пола, 310 — женского. Среди заболевших 52 ребенка, 49 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 155 — возрасте от 30 до 49 лет, 154 — от 50 до 64 лет и 65 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 84 923.

Всего в ковидных отделениях больниц сейчас находится 3549 пациентов, их них 167 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 19,1%.

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