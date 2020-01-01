Анна Брюханова На вокзале Пермь II отремонтируют потолки и кровлю за 5,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

АО «РЖДстрой» ищет подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту потолков и кровли здания железнодорожного вокзала Пермь II. Цена контракта — 5,6 млн руб. Заявки на участие в запросе котировок принимаются до 11:00 31 августа 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен будет обустроить мастичное покрытие кровли, примыкания и водосток. При ремонте потолков обновят штукатурку и грунтовку.

Напомним, что АО «РЖДстрой» является генподрядчиком строительства нового зоопарка в Перми. После судебных тяжб и долгого застоя работы на объекте возобновляются: подмосковная компания ООО «Энергокомплекс» построит для зоопарка здание кафе, туалет, а также проведёт монтажные работы на нескольких водоёмах.

Первый этап строительства первой очереди зоопарка в Перми должны завершить в 2023 году.

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