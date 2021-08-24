«Уралкалий» вошел в рейтинг инвестиционной эффективности Поделиться Поделиться Твитнуть

РБК представил второй рейтинг инвестиционной эффективности российских компаний. Он подготовлен по итогам 2020 года агентством «Национальные кредитные рейтинги» совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования (АСАП).

В рейтинг вошли 78 крупнейших предприятий России, включая компанию «Уралкалий» с объёмом капитальных затрат (CAPEX) в размере 347 млн $.

Рейтинг основан на данных из годовой консолидированной финансовой отчётности по МСФО или иным международным стандартам. Эффективность инвестиций оценивается по балльной системе от 0 до 100. Итоговая оценка инвестиционной эффективности компании определяется как среднее арифметическое оценок в баллах по пяти компонентам:\

-совокупные расходы инвестиционного характера за год;

— соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности;

— отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов на конец года;

— отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации (списанию стоимости актива, распределённого в течение срока его использования);

— рентабельность активов по операционной прибыли.

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