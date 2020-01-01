Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 2,4% По данным Пермьстата, сейчас она составляет 47 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за июнь 2021 года составляет 47 071,9 руб. Об этом сообщает Пермьстат.

По отношению к июню 2020 года её рост составил 8,8%. Реальная заработная плата увеличилась за год на 2,4%.

За январь — июнь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 43 160,8 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 7,3%, реальная заработная плата увеличилась на 1,9%.

Как отметили в Пермьстате, сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.