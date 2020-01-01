Предлагаемые в Пермском крае зарплаты выросли за полгода всего на 530 руб. В среднем по России рост составил более 4 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае средняя предлагаемая зарплата увеличились за полгода до 41 832 руб. Это всего на 530 руб. больше, чем работодатели предлагали в январе. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Наиболее заметный рост показали такие профессиональный сферы, как «Инсталляция и сервис» (+6 534 руб., до 47 376 руб.) и «Безопасность» (+5 547 руб., до 44 975 руб.).

Наибольшее падение по зарплатам показали «Госслужба, НКО» (-7 481 руб., до 34 202 руб.) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-5 919 руб., до 34 510 руб.).

Самую высокую зарплату в регионе предлагают представителям сфер «Высший менеджмент» (53 490 руб.) и «Строительство, недвижимость» (51 887 руб.), а наиболее низкую — представителям сферы «Наука, образование» (34 078 руб.).

Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в Краснодарском крае — на 12 043 руб. (до 46 981 руб.), в Чукотском АО — на 9 410 руб. (до 75 680 руб.), Карачаево-Черкесской Республике — на 3 097 руб. (до 36 903 руб.).

В среднем по стране с начала года зарплатное предложение увеличилось на 4 038 руб. (с 45 279 руб. в январе до 49 317 рублей в июле).

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