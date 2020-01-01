Андрей Стрельцов «Парма» начала предсезонные игры с победы Пермская команда обыграла БК «Купол-Родники» Поделиться Поделиться Твитнуть

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В своём дебютном матче после летнего перерыва баскетболисты «Пармы» взяли верх над ижевским клубом «Купол-Родники».

Встреча прошла в столице Удмуртии. Подопечные Казиса Максвитиса уверено победили со счётом 104:71. Наибольший вклад в победу внесли три игрока. Марекс Мейерис набрал 19 очков и сделал пять подборов, у Эйгирдаса Жукаускаса на счету 18 очков и три подбора, отличился и новичок клуба Джеремайя Хилл — 11 очков и восемь передач.

Следующие свои контрольные матчи «Парма» проведёт в Санкт-Петербурге и Казани.

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