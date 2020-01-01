Олеся Максименко В территориях Прикамья вновь зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 В числе «заражённых» — 36 муниципалитетов региона Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки выявлено в краевой столице, Пермском муниципальном районе и Осинском городском округе — 203, 34 и 25 случаев соответственно.

Также диагноз COVID-19 подтверждён у 22 жителей Чусовского городского округа, 21 заражённый зафиксирован в Лысьвенском городском округе, по 17 заболевших — в Красновишерском и Соликамском городских округах, 15 — в Октябрьском, по 11 — в Березниках, Суксунском и Чердынском городских округах, 10 — в Юсьвинском муниципальном округе.

По шесть новых случаев выявлено в Чайковском, Чернушинском городском округе, Бардымском, Гайнском, Кишертском, Косинском и Ординском муниципальных округах, пять — в Добрянском городском округе, по четыре — в Кудымкаре, Еловском и Уинском муниципальных округах, по два — в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Юрлинском муниципальном округе, Краснокамском и Нытвенском городских округах.

В Гремячинском городском округе, ЗАТО Звёздный, Кизеле, Берёзовском, Карагайском, Кочёвском, Кудымкарском и Куединском муниципальных округах поставлено по одному диагнозу.

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